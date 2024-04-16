/ Политика

В США на этой неделе рассмотрят отдельные проекты о помощи Украине и Израилю

Ведомости

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что планирует представить отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Такой план, нацеленный на преодоление разногласий в палате представителей, он обнародовал 15 апреля, пишет Associated Press (AP).

Решение Джонсона, как отмечает агентство, стало переломным моментом и первым сдвигом в вопросе принятия законопроекта, которое задержалось на более чем два месяца из-за «бунта консерваторов».

«Во всем мире происходят ускоряющиеся события, за которыми мы все очень внимательно следим, и мы знаем, что мир наблюдает за нами, чтобы увидеть, как мы реагируем», – сказал Джонсон.

Демократы в палате представителей могут одобрить передачу помощи по частям и, возможно, даже согласиться на некоторые дополнительные меры, обсуждаемые республиканцами, пишет AP. Джонсон заявил законодателям, что будет добиваться вынесения пакета на рассмотрение палаты представителей с раздельным голосованием по вопросам помощи Украине, Израилю, Тайваню и по другим внешнеполитическим предложениям. Эти предложения, по словам спикера, структурируют часть финансирования Киева в виде кредитов, позволят США конфисковать замороженные активы Центробанка РФ и наложить санкции на Иран.

В октябре 2023 г. президент США Джо Байден запросил для Украины дополнительные средства – $64,1 млрд, сенат 13 февраля 2024 г. одобрил помощь в размере $60,1 млрд, но пакет еще с осени застрял в палате представителей. Член палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что законопроект о помощи Украине могут рассмотреть на текущей неделе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных