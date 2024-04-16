В США на этой неделе рассмотрят отдельные проекты о помощи Украине и Израилю
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что планирует представить отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Такой план, нацеленный на преодоление разногласий в палате представителей, он обнародовал 15 апреля, пишет Associated Press (AP).
Решение Джонсона, как отмечает агентство, стало переломным моментом и первым сдвигом в вопросе принятия законопроекта, которое задержалось на более чем два месяца из-за «бунта консерваторов».
«Во всем мире происходят ускоряющиеся события, за которыми мы все очень внимательно следим, и мы знаем, что мир наблюдает за нами, чтобы увидеть, как мы реагируем», – сказал Джонсон.
Демократы в палате представителей могут одобрить передачу помощи по частям и, возможно, даже согласиться на некоторые дополнительные меры, обсуждаемые республиканцами, пишет AP. Джонсон заявил законодателям, что будет добиваться вынесения пакета на рассмотрение палаты представителей с раздельным голосованием по вопросам помощи Украине, Израилю, Тайваню и по другим внешнеполитическим предложениям. Эти предложения, по словам спикера, структурируют часть финансирования Киева в виде кредитов, позволят США конфисковать замороженные активы Центробанка РФ и наложить санкции на Иран.
В октябре 2023 г. президент США Джо Байден запросил для Украины дополнительные средства – $64,1 млрд, сенат 13 февраля 2024 г. одобрил помощь в размере $60,1 млрд, но пакет еще с осени застрял в палате представителей. Член палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что законопроект о помощи Украине могут рассмотреть на текущей неделе.