В США на этой неделе рассмотрят отдельные проекты о помощи Украине и Израилю

Демократы в палате представителей могут одобрить передачу помощи по частям и, возможно, даже согласиться на некоторые дополнительные меры, обсуждаемые республиканцами, пишет AP. Джонсон заявил законодателям, что будет добиваться вынесения пакета на рассмотрение палаты представителей с раздельным голосованием по вопросам помощи Украине, Израилю, Тайваню и по другим внешнеполитическим предложениям. Эти предложения, по словам спикера, структурируют часть финансирования Киева в виде кредитов, позволят США конфисковать замороженные активы Центробанка РФ и наложить санкции на Иран.