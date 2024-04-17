Байден продлил на год запрет на прием связанных с Россией судов в портах США
Президент США Джо Байден продлил запрет на заход в американские порты морских судов, связанных с Россией. Это следует из уведомления, направленного президентом в конгресс.
«Я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», – говорится в документе.
Ограничение было введено после начала боевых действий на Украине в апреле 2022 г.
11 апреля 2022 г. Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел аналогичное ограничение. Под запрет также попадают суда, сменившие флаг РФ или регистрацию после 24 февраля 2022 г.
При этом в европейские порты могут заходить суда, осуществляющие перевозку энергоносителей, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также фармакологических и гуманитарных грузов.