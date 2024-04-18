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Путин поддержал выдвижение Аксенова на выборах главы Крыма

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на выборах главы Крыма. Российский лидер по видеосвязи заслушал доклад Аксенова о социально-экономической ситуации в регионе.

«По поводу продолжения моей карьеры или работы я говорю: я солдат президента. Как Владимир Владимирович скажет, в данном случае – куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи», – сказал Аксенов.

Путин выразил уверенность, что крымчане поддержат решение Аксенова остаться главой республики.

«У вас все получается. Ну, не все, но все основные задачи решаются. Я уверен, что крымчане вас поддержат», – сказал президент.

Крым стал частью России, образовав в ней два новых региона – Республику Крым и город федерального значения Севастополь, 18 марта 2014 г. Путин, Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и председатель Координационного совета по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый подписали соответствующий договор. В тот же день Аксенов был утвержден в должности председателя Совета министров Республики Крым как субъекта РФ. 14 апреля указом президента Аксенов был назначен временно исполняющим обязанности главы Крыма. 9 октября 2014 г. депутаты республиканского парламента избрали Аксенова главой республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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