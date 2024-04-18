Путин поддержал выдвижение Аксенова на выборах главы Крыма

Крым стал частью России, образовав в ней два новых региона – Республику Крым и город федерального значения Севастополь, 18 марта 2014 г. Путин, Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и председатель Координационного совета по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый подписали соответствующий договор. В тот же день Аксенов был утвержден в должности председателя Совета министров Республики Крым как субъекта РФ. 14 апреля указом президента Аксенов был назначен временно исполняющим обязанности главы Крыма. 9 октября 2014 г. депутаты республиканского парламента избрали Аксенова главой республики.