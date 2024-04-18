Путин поддержал выдвижение Аксенова на выборах главы Крыма
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Сергея Аксенова на выборах главы Крыма. Российский лидер по видеосвязи заслушал доклад Аксенова о социально-экономической ситуации в регионе.
«По поводу продолжения моей карьеры или работы я говорю: я солдат президента. Как Владимир Владимирович скажет, в данном случае – куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи», – сказал Аксенов.
Путин выразил уверенность, что крымчане поддержат решение Аксенова остаться главой республики.
«У вас все получается. Ну, не все, но все основные задачи решаются. Я уверен, что крымчане вас поддержат», – сказал президент.
Крым стал частью России, образовав в ней два новых региона – Республику Крым и город федерального значения Севастополь, 18 марта 2014 г. Путин, Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и председатель Координационного совета по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый подписали соответствующий договор. В тот же день Аксенов был утвержден в должности председателя Совета министров Республики Крым как субъекта РФ. 14 апреля указом президента Аксенов был назначен временно исполняющим обязанности главы Крыма. 9 октября 2014 г. депутаты республиканского парламента избрали Аксенова главой республики.