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Сийярто: мирная конференция по Украине без участия России лишена смысла

Ведомости

Проводить мирную конференцию об урегулировании конфликта на Украине без участия России бессмысленно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал М1.

«За столом переговоров должны собраться все стороны, вовлеченные в военные действия, и тогда появится надежда, что мирная конференция может увенчаться успехом», – подчеркнул Сийярто.

По его словам, поставки оружия не приблизили к миру на Украине и не улучшили положение ВСУ на поле боя. Передача оружия Украине может только продлить боевые действия и увеличить риск эскалации. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что причина разительно отличающихся оценок ситуации заключается в том, что в Брюсселе и многих других европейских столицах считают, что конфликт России и Украины и их тоже.

«Я считаю, что это не только очень опасный, но и ложный подход», – уточнил Сийярто.

Мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии с 20 по 24 июня. Россия на него не приглашена.

21 апреля Blick со ссылкой на представителя министерства обороны Швейцарии Лоренца Фришкнехта сообщило, что президент республики Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину после его переизбрания.

По данным издания, Амхерд выразила Путину соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус сити холле» и посочувствовала пострадавшим от паводков в российских регионах. Письмо было направлено в качестве «призыва к диалогу в трудные времена».

Российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказывались от переговоров с Киевом. Этому процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с действующим руководством РФ. 11 апреля Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко вновь заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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