Сийярто: мирная конференция по Украине без участия России лишена смысла
Проводить мирную конференцию об урегулировании конфликта на Украине без участия России бессмысленно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает телеканал М1.
«За столом переговоров должны собраться все стороны, вовлеченные в военные действия, и тогда появится надежда, что мирная конференция может увенчаться успехом», – подчеркнул Сийярто.
По его словам, поставки оружия не приблизили к миру на Украине и не улучшили положение ВСУ на поле боя. Передача оружия Украине может только продлить боевые действия и увеличить риск эскалации. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что причина разительно отличающихся оценок ситуации заключается в том, что в Брюсселе и многих других европейских столицах считают, что конфликт России и Украины и их тоже.
«Я считаю, что это не только очень опасный, но и ложный подход», – уточнил Сийярто.
21 апреля Blick со ссылкой на представителя министерства обороны Швейцарии Лоренца Фришкнехта сообщило, что президент республики Виола Амхерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину после его переизбрания.
По данным издания, Амхерд выразила Путину соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус сити холле» и посочувствовала пострадавшим от паводков в российских регионах. Письмо было направлено в качестве «призыва к диалогу в трудные времена».
Российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказывались от переговоров с Киевом. Этому процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с действующим руководством РФ. 11 апреля Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко вновь заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».