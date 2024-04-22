Сийярто: мирная конференция по Украине без участия России лишена смысла

По его словам, поставки оружия не приблизили к миру на Украине и не улучшили положение ВСУ на поле боя. Передача оружия Украине может только продлить боевые действия и увеличить риск эскалации. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что причина разительно отличающихся оценок ситуации заключается в том, что в Брюсселе и многих других европейских столицах считают, что конфликт России и Украины и их тоже.