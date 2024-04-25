Politico: Украина может больше не получить помощи до выборов в США
Украине, скорее всего, потребуется больше финансирования от США, но она может не получить его до ноябрьских выборов президента. Об этом пишет Politico со ссылкой на помощника одного из сенаторов.
Источник Politico считает, что Украине потребуется больше помощи США, но он «не уверен, что они получат что-то еще» от конгресса до ноябрьских выборов.
Член комитета палаты представителей по вооруженным силам и иностранным делам Бил Китинг уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли выделенный 24 апреля пакет военной помощи Укриане последним.
«Все больше и больше американцев собираются заниматься своими делами», – сказал Китинг, отметив, что он ожидает, что частные американские компании будут активнее инвестировать в Украину в ближайшем будущем. Со временем, считает Киттинг, США «не придется делать так много».
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 24 апреля, что выделенного пакета должно хватить до конца года. Он также считает, что из-за задержек с поставками вооружений на Украину, Россия сможет добиться дополнительных тактических успехов в ближайшие недели. Он добавил, что потребуется некоторое время, чтобы «выбраться из ямы», которая образовалась из-за шестимесячной задержки конгресса.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект, который был принят cенатом конгресса США вслед за палатой представителей, подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. В состав нового пакета военной помощи США для Украины вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.