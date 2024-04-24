Захарова обвинила США в наращивании террористического потенциала Украины
Запад пытается привлечь мировое сообщество к «мирному» саммиту по Украине в Швейцарии, одновременно наращивая ее «террористический потенциал». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова обратила внимание, что Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». При этом, по ее словам, Запад пытается «обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по "формуле Зеленского"».
«Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане. План Вашингтона до тошноты прост: затащить всех под предлогом «мирных намерений» на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского», – объяснила представитель министерства.
О том, что в марте США тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS и они были дважды использованы против российских целей, написало издание Politico со ссылкой на представителей администрации президента США. Позже информацию подствердил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы уже отправили несколько [ракет], и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше», – сказал он.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект, который был принят cенатом конгресса США вслед за палатой представителей, подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд, конфискацию замороженных активов России для передачи их Киеву. В состав нового пакета военной помощи США для Украины вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.
Мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии с 20 по 24 июня. Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин говорил, что страна рассматривает возможное участие в конференции. В то же время Politico писала, что Китай может бойкотировать подобные встречи без участия России. Россия пока не была приглашена на мирный саммит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если это приглашение поступит.