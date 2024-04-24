Захарова обвинила США в наращивании террористического потенциала Украины

Мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии с 20 по 24 июня. Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин говорил, что страна рассматривает возможное участие в конференции. В то же время Politico писала, что Китай может бойкотировать подобные встречи без участия России. Россия пока не была приглашена на мирный саммит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если это приглашение поступит.