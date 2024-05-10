Politico: США объявят о новом пакете военной помощи Киеву на $400 млн
США 10 мая объявят о новом пакете военной помощи Украине в размере $400 млн, в него в том числе войдут системы Patriot и боевые машины пехоты Bradley, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников, а также отправленное в конгресс США уведомление.
По данным издания, Штаты передадут Киеву оружие с американских складов. Речь идет о системах ПВО Patriot, зенитных ракетах Stinger, БМП Bradley, бронеавтомобилях MRAP, противотанковых системах Javelin и других боеприпасах.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы ($23,2 млрд) пойдет на пополнение арсенала США. В состав нового пакета Киеву, как сообщал Пентагон, вошли ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое вооружение.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Белый дом ожидает российского наступления на Украине, несмотря на одобрение конгрессом США военных поставок.
В Кремле говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине и ведут к росту жертв с украинской стороны, однако повлиять на исход спецоперации они не смогут.