Франция передала Украине подлежащие утилизации ракеты SCALP

Радиостанция уточняет, что в арсеналах было два типа боеприпасов. Первый тип – ракеты, у которых подходил к концу срок хранения, но они все еще были пригодны к использованию. Второй тип – «коконы», которые не пригодны к использованию. При этом ракеты с недостающими деталями отправляли на завод MBDA в Бурж. Там их укомплектовывали до конца, после чего передавали ВСУ.