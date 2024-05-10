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Франция передала Украине подлежащие утилизации ракеты SCALP

Ведомости

Франция передала вооруженным силам Украины крылатые ракеты SCALP, которые подлежали утилизации. Об этом сообщила RFI.

Радиостанция уточняет, что в арсеналах было два типа боеприпасов. Первый тип – ракеты, у которых подходил к концу срок хранения, но они все еще были пригодны к использованию. Второй тип – «коконы», которые не пригодны к использованию. При этом ракеты с недостающими деталями отправляли на завод MBDA в Бурж. Там их укомплектовывали до конца, после чего передавали ВСУ.

Источники RFI отмечают, что поставка ракет Украине не потребовала внушительных расходов. Каждая отремонтированная ракета обошлась в «четверть стоимости новой». Финансирование обеспечивалось из специального фонда помощи Украине.

3 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине можно закончить за пару недель, если прекратить поставки оружия Киеву. Он отметил, что затянувшаяся американская помощь Киеву может иметь решающее значение «между победой и поражением».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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