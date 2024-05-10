Франция передала Украине подлежащие утилизации ракеты SCALP
Франция передала вооруженным силам Украины крылатые ракеты SCALP, которые подлежали утилизации. Об этом сообщила RFI.
Радиостанция уточняет, что в арсеналах было два типа боеприпасов. Первый тип – ракеты, у которых подходил к концу срок хранения, но они все еще были пригодны к использованию. Второй тип – «коконы», которые не пригодны к использованию. При этом ракеты с недостающими деталями отправляли на завод MBDA в Бурж. Там их укомплектовывали до конца, после чего передавали ВСУ.
Источники RFI отмечают, что поставка ракет Украине не потребовала внушительных расходов. Каждая отремонтированная ракета обошлась в «четверть стоимости новой». Финансирование обеспечивалось из специального фонда помощи Украине.
3 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине можно закончить за пару недель, если прекратить поставки оружия Киеву. Он отметил, что затянувшаяся американская помощь Киеву может иметь решающее значение «между победой и поражением».