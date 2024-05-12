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В Литве стартовали выборы президента

Ведомости

В Литве открылись избирательные участки на выборах президента, главным соперником действующего главы государства Гитанаса Науседы называют премьер-министра Ингриду Шимоните, пишет Reuters.

Избирательные участки 12 мая закроют в 20:00 по местному времени (совпадает с мск), а результаты голосования ожидаются после полуночи. Результаты опросов показывают, что второй тур возможен – ни один из кандидатов может не набрать более 50% голосов, указывает агентство. В таком случае второй тур состоится 26 мая. Согласно опросу Delfi, Науседу поддерживают 29% избирателей, а за Шимоните готовы проголосовать 14% респондентов.

Всего в кампании участвуют восемь кандидатов. За пост президента, помимо Науседы и Шимоните, борются экс-глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас, бывший заместитель министра обороны Гедримас Еглинскас, председатель Партии труда Андрюс Мазуронис, врач Эдуардас Вайткус, адвокат Игнас Вегеле и депутат Ремигиюс Жемайтайтис, пишет «Sputnik Литва». Ранее в республике прошло досрочное голосование, в нем приняли участие более 180 000 избирателей.

Главные соперники на выборах поддерживают увеличение расходов на оборону как минимум до 3% ВВП Литвы с 2,75%, запланированных на этот год, пишет Reuters. При этом президент и премьер расходятся во мнениях по вопросу однополых гражданских партнерств, против которых выступает Науседа. В 2019 г. он выиграл второй тур президентских выборов у бывшего министра финансов Шимоните, набрав 66% голосов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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