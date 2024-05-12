В Литве стартовали выборы президента

Главные соперники на выборах поддерживают увеличение расходов на оборону как минимум до 3% ВВП Литвы с 2,75%, запланированных на этот год, пишет Reuters. При этом президент и премьер расходятся во мнениях по вопросу однополых гражданских партнерств, против которых выступает Науседа. В 2019 г. он выиграл второй тур президентских выборов у бывшего министра финансов Шимоните, набрав 66% голосов.