В Литве стартовали выборы президента
В Литве открылись избирательные участки на выборах президента, главным соперником действующего главы государства Гитанаса Науседы называют премьер-министра Ингриду Шимоните, пишет Reuters.
Избирательные участки 12 мая закроют в 20:00 по местному времени (совпадает с мск), а результаты голосования ожидаются после полуночи. Результаты опросов показывают, что второй тур возможен – ни один из кандидатов может не набрать более 50% голосов, указывает агентство. В таком случае второй тур состоится 26 мая. Согласно опросу Delfi, Науседу поддерживают 29% избирателей, а за Шимоните готовы проголосовать 14% респондентов.
Всего в кампании участвуют восемь кандидатов. За пост президента, помимо Науседы и Шимоните, борются экс-глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас, бывший заместитель министра обороны Гедримас Еглинскас, председатель Партии труда Андрюс Мазуронис, врач Эдуардас Вайткус, адвокат Игнас Вегеле и депутат Ремигиюс Жемайтайтис, пишет «Sputnik Литва». Ранее в республике прошло досрочное голосование, в нем приняли участие более 180 000 избирателей.
Главные соперники на выборах поддерживают увеличение расходов на оборону как минимум до 3% ВВП Литвы с 2,75%, запланированных на этот год, пишет Reuters. При этом президент и премьер расходятся во мнениях по вопросу однополых гражданских партнерств, против которых выступает Науседа. В 2019 г. он выиграл второй тур президентских выборов у бывшего министра финансов Шимоните, набрав 66% голосов.