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В Единый день голосования 8 сентября запланированы 20 выборов глав регионов

Ведомости

Единый день голосования в 2024 г. состоится 8 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Выборы глав регионов пройдут в 20 субъектах.

«Ранее мы уже сообщали предварительные данные о выборах в единый день голосования 8 сентября, однако в связи с кадровыми изменениями в администрации президента и формированием нового состава правительства ситуация изменилась», – отметила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании.

К 16 запланированным избирательным кампаниям по выборам глав регионов добавились еще четыре. Речь идет о выборах губернаторов Хабаровского края, Калининградской, Кемеровской, и Тульской областей. В этих регионах голосование состоится досрочно, отметила Памфилова. Всего на сентябрь запланированы 20 прямых выборов глав регионов.

Памфилова добавила, что все возможные изменения будут определены примерно до 8 июля.

В ходе заседания председатель ЦИК также представила проект логотипа единого дня голосования 8 сентября. На красном фоне размещена надпись «8 сентября», а на синем – год, в который проводится голосование. Над цифрами на белом фоне серыми буквами изображена надпись «Единый день голосования».

15 мая президент РФ Владимир Путин утвердил состав своей администрации и новое правительство. На работу в АП и кабмин перешли главы пяти регионов РФ: бывший губернатор Курской области Роман Старовойт (министр транспорта), экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев (министр спорта), экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов (министр промышленности и торговли), бывший глава Кемеровской области Сергей Цивилев (министр энергетики) и экс-глава Тульской области Алексей Дюмин (помощник президента РФ).

Полномочия Старовойта истекали в этом году, в остальных регионах выборы глав состоятся досрочно. Всего на ЕДГ-2024 пройдет почти 4000 избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах РФ. Будет размещено более 35 000 мандатов, в выборах примут участие свыше 55 млн избирателей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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