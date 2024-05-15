В Единый день голосования 8 сентября запланированы 20 выборов глав регионов

Полномочия Старовойта истекали в этом году, в остальных регионах выборы глав состоятся досрочно. Всего на ЕДГ-2024 пройдет почти 4000 избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах РФ. Будет размещено более 35 000 мандатов, в выборах примут участие свыше 55 млн избирателей.