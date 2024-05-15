В Единый день голосования 8 сентября запланированы 20 выборов глав регионов
Единый день голосования в 2024 г. состоится 8 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Выборы глав регионов пройдут в 20 субъектах.
«Ранее мы уже сообщали предварительные данные о выборах в единый день голосования 8 сентября, однако в связи с кадровыми изменениями в администрации президента и формированием нового состава правительства ситуация изменилась», – отметила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании.
К 16 запланированным избирательным кампаниям по выборам глав регионов добавились еще четыре. Речь идет о выборах губернаторов Хабаровского края, Калининградской, Кемеровской, и Тульской областей. В этих регионах голосование состоится досрочно, отметила Памфилова. Всего на сентябрь запланированы 20 прямых выборов глав регионов.
Памфилова добавила, что все возможные изменения будут определены примерно до 8 июля.
В ходе заседания председатель ЦИК также представила проект логотипа единого дня голосования 8 сентября. На красном фоне размещена надпись «8 сентября», а на синем – год, в который проводится голосование. Над цифрами на белом фоне серыми буквами изображена надпись «Единый день голосования».
15 мая президент РФ Владимир Путин утвердил состав своей администрации и новое правительство. На работу в АП и кабмин перешли главы пяти регионов РФ: бывший губернатор Курской области Роман Старовойт (министр транспорта), экс-глава Хабаровского края Михаил Дегтярев (министр спорта), экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов (министр промышленности и торговли), бывший глава Кемеровской области Сергей Цивилев (министр энергетики) и экс-глава Тульской области Алексей Дюмин (помощник президента РФ).
Полномочия Старовойта истекали в этом году, в остальных регионах выборы глав состоятся досрочно. Всего на ЕДГ-2024 пройдет почти 4000 избирательных кампаний всех уровней в 83 регионах РФ. Будет размещено более 35 000 мандатов, в выборах примут участие свыше 55 млн избирателей.