Минфин США ввел санкции против двух россиян и трех компаний в России
Минфин США заявил о введении санкций против двух россиян и трех компаний в РФ за якобы поддерживаемые ими связи с КНДР. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Под ограничения попали Рафаэль Газарян и якобы связанные с ним фирмы «Транс капитал» и «Рафорт». В черный список также включили Алексея Буднева и якобы принадлежащую ему компанию «Технология».
Ведомство отмечает, что санкции способствуют достижению целей США по пресечению и разоблачению военного взаимодействия России и КНДР, включая поставки оружия. США продолжат принимать меры по привлечению к ответственности тех, кто поставляет вооружение России, сказано в заявлении.
14 мая минфин США ввел санкции против основателя Erich Krause Дмитрия Белоглазова. Тогда в санкционный список также попали АО «Илиадис», МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и ООО «Титул». Белоглазов является учредителем последней организации.