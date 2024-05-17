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Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении альянса РФ с КНР в энергетике

Ведомости

Стратегический альянс России и Китая в энергетике будет и дальше укрепляться. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества.

«Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик двух стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан», – подчеркнул он.

Путин отметил, что Россия готова бесперебойно снабжать предприятия, города и поселки Китая «экологически чистой доступной энергией, светом и теплом». Он добавил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались перспективы развития многопланового сотрудничества двух стран.

Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. В ходе переговоров с Си Цзиньпином в узком составе 16 мая президент РФ заявил, что Китай для России является главным партнером в торгово-экономической сфере, а Россия вышла на 4-е место в списке торговых партнеров КНР. Он напомнил, что товарооборот между странами в 2023 г. составил $227 млрд. Приоритетными областями сотрудничества Путин назвал энергетику, сельское хозяйство, высокие технологии, инфраструктуру, строительство и транспорт.

В тот же день по итогам переговоров лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР заключили 10 межправительственных и межведомственных документов.

17 мая Путин посещает Харбин. Помимо церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО, он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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