Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении альянса РФ с КНР в энергетике
Стратегический альянс России и Китая в энергетике будет и дальше укрепляться. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества.
«Российско-китайское неразрывное партнерство напрямую способствует росту экономик двух стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни наших граждан», – подчеркнул он.
Путин отметил, что Россия готова бесперебойно снабжать предприятия, города и поселки Китая «экологически чистой доступной энергией, светом и теплом». Он добавил, что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждались перспективы развития многопланового сотрудничества двух стран.
Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. В ходе переговоров с Си Цзиньпином в узком составе 16 мая президент РФ заявил, что Китай для России является главным партнером в торгово-экономической сфере, а Россия вышла на 4-е место в списке торговых партнеров КНР. Он напомнил, что товарооборот между странами в 2023 г. составил $227 млрд. Приоритетными областями сотрудничества Путин назвал энергетику, сельское хозяйство, высокие технологии, инфраструктуру, строительство и транспорт.
В тот же день по итогам переговоров лидеры России и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, представители РФ и КНР заключили 10 межправительственных и межведомственных документов.
17 мая Путин посещает Харбин. Помимо церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО, он также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.