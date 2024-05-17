Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении альянса РФ с КНР в энергетике

Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. В ходе переговоров с Си Цзиньпином в узком составе 16 мая президент РФ заявил, что Китай для России является главным партнером в торгово-экономической сфере, а Россия вышла на 4-е место в списке торговых партнеров КНР. Он напомнил, что товарооборот между странами в 2023 г. составил $227 млрд. Приоритетными областями сотрудничества Путин назвал энергетику, сельское хозяйство, высокие технологии, инфраструктуру, строительство и транспорт.