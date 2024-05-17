Путин встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что Хань Чжэн в рамках межправительственной комиссии внес «солидный вклад» в развитие двусторонних отношений. «Надеюсь, еще много вместе сделаем для достижения тех целей, которые мы перед собой ставим», – сказал он.
Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае 16-17 мая. 16 мая в Пекине состоялись переговоры лидера России с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Представители РФ и КНР также заключили 10 межправительственных и межведомственных документов.
17 мая Путин посещает Харбин. В планах президента в том числе встретиться со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.