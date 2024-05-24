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Генштаб ВСУ сократит 60% личного состава

Ведомости

Численность генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) будет сокращена на 60%, уволенные сотрудники будут перераспределены по другим подразделениям, в том числе, боевым воинским частям. Об этом сообщила пресс-служба генштаба ВСУ на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Принято решение оптимизировать укомплектование некоторых структурных подразделений и органов военного управления. <…> Эти меры позволят устранить дублирование функций и сократить число сотрудников на 60%. За счет уволенного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части», – говорится в сообщении.

В пресс-службе генштаба ВСУ отметили, что решение позволит провести ротацию военных, находящихся в непосредственной зоне боевых действий.

Решение о сокращении численности генштаба ВСУ принято на фоне того, что в мае в Харьковской области активизировались боевые действия. В Белом доме заявляли, что Вооруженные силы РФ начали наступление на столицу региона. В этом месяце Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов: Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова, Бугроватки и Старицы в Харьковской области.

Cпециальная военная операция на Украине длится с 24 февраля 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля сообщил, что в общей сложности за два года погибли 31 000 военных его страны. Количество раненых он не стал раскрывать, потому что тогда, по его словам, «Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя». В тот же день газета The New York Times написала, что Вашингтон оценивал потери ВСУ в 70 000 убитыми и до 120 000 раненными по состоянию на лето 2023 г., что более чем в два раза превышает озвученные Зеленским цифры. Позже в феврале Сергей Шойгу, который на тот момент являлся министром обороны РФ, заявил, что за два года украинские войска потеряли свыше 444 000 человек. Сейчас на Украине продолжает действовать указ о всеобщей мобилизации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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