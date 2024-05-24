Генштаб ВСУ сократит 60% личного состава

Cпециальная военная операция на Украине длится с 24 февраля 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля сообщил, что в общей сложности за два года погибли 31 000 военных его страны. Количество раненых он не стал раскрывать, потому что тогда, по его словам, «Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя». В тот же день газета The New York Times написала, что Вашингтон оценивал потери ВСУ в 70 000 убитыми и до 120 000 раненными по состоянию на лето 2023 г., что более чем в два раза превышает озвученные Зеленским цифры. Позже в феврале Сергей Шойгу, который на тот момент являлся министром обороны РФ, заявил, что за два года украинские войска потеряли свыше 444 000 человек. Сейчас на Украине продолжает действовать указ о всеобщей мобилизации.