Генштаб ВСУ сократит 60% личного состава
Численность генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) будет сокращена на 60%, уволенные сотрудники будут перераспределены по другим подразделениям, в том числе, боевым воинским частям. Об этом сообщила пресс-служба генштаба ВСУ на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Принято решение оптимизировать укомплектование некоторых структурных подразделений и органов военного управления. <…> Эти меры позволят устранить дублирование функций и сократить число сотрудников на 60%. За счет уволенного личного состава планируется доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней, а также боевые воинские части», – говорится в сообщении.
В пресс-службе генштаба ВСУ отметили, что решение позволит провести ротацию военных, находящихся в непосредственной зоне боевых действий.
Решение о сокращении численности генштаба ВСУ принято на фоне того, что в мае в Харьковской области активизировались боевые действия. В Белом доме заявляли, что Вооруженные силы РФ начали наступление на столицу региона. В этом месяце Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов: Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова, Бугроватки и Старицы в Харьковской области.
Cпециальная военная операция на Украине длится с 24 февраля 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля сообщил, что в общей сложности за два года погибли 31 000 военных его страны. Количество раненых он не стал раскрывать, потому что тогда, по его словам, «Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя». В тот же день газета The New York Times написала, что Вашингтон оценивал потери ВСУ в 70 000 убитыми и до 120 000 раненными по состоянию на лето 2023 г., что более чем в два раза превышает озвученные Зеленским цифры. Позже в феврале Сергей Шойгу, который на тот момент являлся министром обороны РФ, заявил, что за два года украинские войска потеряли свыше 444 000 человек. Сейчас на Украине продолжает действовать указ о всеобщей мобилизации.