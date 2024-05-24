СМИ: ВСУ отказались от использования боеприпасов США со спутниковым наведением

Военное командование Украины подготовило отчеты в период с осени 2023 г. по апрель 2024 г. с сообщением о неполадках. ВСУ поделились этой информацией с Вашингтоном и другими союзниками в надежде найти решение проблемы и выйти на прямой контакт с производителями оружия, но ответа они не получили.