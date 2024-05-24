СМИ: ВСУ отказались от использования боеприпасов США со спутниковым наведением
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от использования боеприпасов США со спутниковым наведением, так как они не выдерживают российских помех. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников.
Военное командование Украины подготовило отчеты в период с осени 2023 г. по апрель 2024 г. с сообщением о неполадках. ВСУ поделились этой информацией с Вашингтоном и другими союзниками в надежде найти решение проблемы и выйти на прямой контакт с производителями оружия, но ответа они не получили.
Пентагон отказался отвечать на жалобы украинских военнослужащих. Представитель минобороны США сообщил, что Россия продолжает расширять использование средств радиоэлектронной борьбы, одновременно с этим США делают все, чтобы у Украины были возможности для эффективного функционирования армии.
В конце апреля стало известно, что ВСУ также приостановили использование танков Abrams, предоставленных США, из-за их уязвимости перед российскими дронами. Дроны-разведчики и дроны-охотники быстро обнаруживают технику ВСУ.