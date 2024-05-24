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СМИ: ВСУ отказались от использования боеприпасов США со спутниковым наведением

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от использования боеприпасов США со спутниковым наведением, так как они не выдерживают российских помех. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников.

Военное командование Украины подготовило отчеты в период с осени 2023 г. по апрель 2024 г. с сообщением о неполадках. ВСУ поделились этой информацией с Вашингтоном и другими союзниками в надежде найти решение проблемы и выйти на прямой контакт с производителями оружия, но ответа они не получили.

Пентагон отказался отвечать на жалобы украинских военнослужащих. Представитель минобороны США сообщил, что Россия продолжает расширять использование средств радиоэлектронной борьбы, одновременно с этим США делают все, чтобы у Украины были возможности для эффективного функционирования армии.

В конце апреля стало известно, что ВСУ также приостановили использование танков Abrams, предоставленных США, из-за их уязвимости перед российскими дронами. Дроны-разведчики и дроны-охотники быстро обнаруживают технику ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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