Завершилась регистрация избирателей на праймериз «Единой России»
Регистрация избирателей на предварительном голосовании «Единой России» завершена. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Уточняется, что в системе PG.ER.RU верифицированы 2,9 млн человек, что составляет 12,7% от числа избирателей в регионах, где состоятся выборы в сентябре.
У зарегистрированных избирателей есть возможность отдать свои голоса до 20:00 по местному времени 26 мая.
21 мая сообщалось, что партия «Единая Россия» (ЕР) перенесла сроки проведения праймериз по отбору кандидатов на выборы в Хакасии, Смоленской области и Хабаровском крае. По словам замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова, это связано с просьбами от руководства региональных отделений.
По всей стране голосование на праймериз «Единой России» проходит с 20 по 26 мая. В ходе предварительного голосования единороссы отбирают кандидатов для участия в выборах в заксобрания, гордумы, сельсоветы, а также на довыборы в Госдуму.
Единый день голосования в 2024 г. состоится 8 сентября. Выборы глав регионов пройдут в 20 субъектах, сообщал ЦИК.