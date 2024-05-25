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Завершилась регистрация избирателей на праймериз «Единой России»

Ведомости

Регистрация избирателей на предварительном голосовании «Единой России» завершена. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Уточняется, что в системе PG.ER.RU верифицированы 2,9 млн человек, что составляет 12,7% от числа избирателей в регионах, где состоятся выборы в сентябре.

У зарегистрированных избирателей есть возможность отдать свои голоса до 20:00 по местному времени 26 мая.

21 мая сообщалось, что партия «Единая Россия» (ЕР) перенесла сроки проведения праймериз по отбору кандидатов на выборы в Хакасии, Смоленской области и Хабаровском крае. По словам замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова, это связано с просьбами от руководства региональных отделений.

По всей стране голосование на праймериз «Единой России» проходит с 20 по 26 мая. В ходе предварительного голосования единороссы отбирают кандидатов для участия в выборах в заксобрания, гордумы, сельсоветы, а также на довыборы в Госдуму.

Единый день голосования в 2024 г. состоится 8 сентября. Выборы глав регионов пройдут в 20 субъектах, сообщал ЦИК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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