Путин призвал чиновников брать пример с участников спецоперации
Российским чиновникам необходимо работать так же постоянно и напряженно, как это делают военнослужащие на линии фронта, заявил Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны.
Путин попросил никогда не забывать о том, что главные задачи будущего России в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения.
«И мы все вместе – все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах – должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем», – подчеркнул президент.
В ходе заседания российский лидер также поручил разработать новые нацпроекты и скоординировать их между собой до конца лета 2024 г. По его словам, результаты нацпроектов будут оценены по тому, как достигаются национальные цели развития, как меняется жизнь граждан России и как они оценивают эти изменения.