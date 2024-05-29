Путин призвал чиновников брать пример с участников спецоперации

«И мы все вместе – все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах – должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем», – подчеркнул президент.