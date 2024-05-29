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Путин призвал чиновников брать пример с участников спецоперации

Ведомости

Российским чиновникам необходимо работать так же постоянно и напряженно, как это делают военнослужащие на линии фронта, заявил Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития страны.

Путин попросил никогда не забывать о том, что главные задачи будущего России в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения.

«И мы все вместе – все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах – должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем», – подчеркнул президент.

В ходе заседания российский лидер также поручил разработать новые нацпроекты и скоординировать их между собой до конца лета 2024 г. По его словам, результаты нацпроектов будут оценены по тому, как достигаются национальные цели развития, как меняется жизнь граждан России и как они оценивают эти изменения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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