Байден высмеял журналиста за вопрос о передаче полномочий вице-президенту
Президент США Джо Байден высмеял журналиста, который спросил его, планирует ли он возглавлять страну в течение всего второго президентского срока в случае победы на выборах, или же он передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис. Последняя, как ожидается, останется в команде Байдена. Видеозапись заявления американского президента опубликовал телеканал C-SPAN в X.
Журналист спросил: «президент Байден, будете ли вы служить весь ваш четырехлетний срок, или передадите власть вице-президенту Харрис».
«С вами все хорошо? С вами все в порядке? У вас ничего не болит? Я сказал, с вами все в порядка? Может вы головой ударились или еще что-то», – ответил Байден, после чего журналисты больше не смогли задавать ему вопросы.
Видеозапись сделана на фоне самолета в аэропорту. 29 мая Байден и Харрис посетили Филадельфию для участия в предвыборных мероприятиях.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 г. Главными соперниками станут Байден и бывший президент страны Дональд Трамп. Вопрос журналиста, вероятно, был связан с опасениями по поводу преклонного возраста Байдена и его способности выполнять обязанности президента США, что является предметом дискуссий в стране в течение последних лет, особенно среди противников действующего главы Белого дома.