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Байден высмеял журналиста за вопрос о передаче полномочий вице-президенту

Ведомости

Президент США Джо Байден высмеял журналиста, который спросил его, планирует ли он возглавлять страну в течение всего второго президентского срока в случае победы на выборах, или же он передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис. Последняя, как ожидается, останется в команде Байдена. Видеозапись заявления американского президента опубликовал телеканал C-SPAN в X.

Журналист спросил: «президент Байден, будете ли вы служить весь ваш четырехлетний срок, или передадите власть вице-президенту Харрис».

«С вами все хорошо? С вами все в порядке? У вас ничего не болит? Я сказал, с вами все в порядка? Может вы головой ударились или еще что-то», – ответил Байден, после чего журналисты больше не смогли задавать ему вопросы.

Видеозапись сделана на фоне самолета в аэропорту. 29 мая Байден и Харрис посетили Филадельфию для участия в предвыборных мероприятиях.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 г. Главными соперниками станут Байден и бывший президент страны Дональд Трамп. Вопрос журналиста, вероятно, был связан с опасениями по поводу преклонного возраста Байдена и его способности выполнять обязанности президента США, что является предметом дискуссий в стране в течение последних лет, особенно среди противников действующего главы Белого дома.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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