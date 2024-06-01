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Моди объявил о победе своей партии на парламентских выборах в Индии

Ведомости

Партия премьер-министра Индии Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) победила на парламентских выборах. Об этом он объявил на странице в X.

«Могу с уверенностью сказать, что народ Индии проголосовал в рекордном количестве за переизбрание правительства БДП. Они увидели наш послужной список и то, как наша работа привела к качественным изменениям в жизни бедных и угнетенных людей», – написал он.

Реформы под правлением БДП, по его словам, «превратили Индию в пятую по величине мировую экономику». 

При этом подсчет голосов еще не завершен, но, согласно данным экзитполов, БДП уверенно лидирует по итогам выборов. Правящая БДП одерживает победу на парламентских выборах в Индии в третий раз подряд.

Моди утверждает, что оппозиционный альянс INDIA «не смог найти отклика среди избирателей». «Они кастовые, общинные и коррумпированные. Этот альянс не смог представить будущее видение нации. Благодаря этой кампании они расширили свой опыт только в одном – нападках на Моди», – добавил он.

Выборы в парламент и органы местного самоуправления в Индии завершились 1 июня. Голосование стартовало 19 апреля. В нем могли принять участие порядка 970 млн избирателей (из 1,4 млрд человек) – около 12% населения планеты.

Всего для участия в выборах были зарегистрированы свыше 2600 партий, но главными оппонентами можно считать БДП и коалицию из 26 оппозиционных партий INDIA во главе с Индийским национальным конгрессом (ИНК) Рахула Ганди – сына предыдущего премьер-министра Раджива Ганди (с 1984 по 1989 г.), представителя влиятельного в Индии политического клана Неру-Ганди.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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