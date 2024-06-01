Моди объявил о победе своей партии на парламентских выборах в Индии
Партия премьер-министра Индии Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» (БДП) победила на парламентских выборах. Об этом он объявил на странице в X.
«Могу с уверенностью сказать, что народ Индии проголосовал в рекордном количестве за переизбрание правительства БДП. Они увидели наш послужной список и то, как наша работа привела к качественным изменениям в жизни бедных и угнетенных людей», – написал он.
Реформы под правлением БДП, по его словам, «превратили Индию в пятую по величине мировую экономику».
При этом подсчет голосов еще не завершен, но, согласно данным экзитполов, БДП уверенно лидирует по итогам выборов. Правящая БДП одерживает победу на парламентских выборах в Индии в третий раз подряд.
Моди утверждает, что оппозиционный альянс INDIA «не смог найти отклика среди избирателей». «Они кастовые, общинные и коррумпированные. Этот альянс не смог представить будущее видение нации. Благодаря этой кампании они расширили свой опыт только в одном – нападках на Моди», – добавил он.
Выборы в парламент и органы местного самоуправления в Индии завершились 1 июня. Голосование стартовало 19 апреля. В нем могли принять участие порядка 970 млн избирателей (из 1,4 млрд человек) – около 12% населения планеты.
Всего для участия в выборах были зарегистрированы свыше 2600 партий, но главными оппонентами можно считать БДП и коалицию из 26 оппозиционных партий INDIA во главе с Индийским национальным конгрессом (ИНК) Рахула Ганди – сына предыдущего премьер-министра Раджива Ганди (с 1984 по 1989 г.), представителя влиятельного в Индии политического клана Неру-Ганди.