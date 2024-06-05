Лавров: Россия планирует дополнительно поставлять Буркина-Фасо военную продукцию

Лавров прибыл с официальным визитом в Уагадугу – столицу Буркина-Фасо – 4 июня. Он отметил, что Буркина-Фасо стала первой страной, где удалось быстро и эффективно возобновить деятельность российского посольства. Он добавил, что отношения двух стран основаны на взаимной симпатии, доверии и взаимоуважении, а контакты – весьма интенсивны на всех уровнях.