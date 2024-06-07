МИД РФ: ВСУ атаковали Белгород с помощью HIMARS после разрешения Вашингтона

23 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен после своего визита в Киев был намерен предложить президенту страны Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России американским оружием. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Вашингтон разрешил Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак.