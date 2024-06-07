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МИД РФ: ВСУ атаковали Белгород с помощью HIMARS после разрешения Вашингтона

Ведомости

Украина атаковала Белгород с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS через несколько часов после разрешения Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», – сказала она.

Захарова подчеркнула, что Украина применила оружие производства США по гражданским объектам, назвав действия ВСУ террористическим актом. Она добавила, что все ракеты были сбиты российскими силами противовоздушной обороны. По ее словам, таких примеров – огромное количество.

23 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен после своего визита в Киев был намерен предложить президенту страны Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России американским оружием. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Вашингтон разрешил Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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