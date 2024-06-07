МИД РФ: ВСУ атаковали Белгород с помощью HIMARS после разрешения Вашингтона
Украина атаковала Белгород с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS через несколько часов после разрешения Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», – сказала она.
Захарова подчеркнула, что Украина применила оружие производства США по гражданским объектам, назвав действия ВСУ террористическим актом. Она добавила, что все ракеты были сбиты российскими силами противовоздушной обороны. По ее словам, таких примеров – огромное количество.
23 мая стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен после своего визита в Киев был намерен предложить президенту страны Джо Байдену разрешить ВСУ наносить удары по территории России американским оружием. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Вашингтон разрешил Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак.