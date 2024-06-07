Песков не исключил изменений в структуре администрации президента

«Будет указ о внесении изменений наверняка. Есть действующая структура, но нельзя исключать изменений. По мере готовности и согласования всех нюансов кадровых, по сетке и так далее, кадрово-структурные договоренности, сразу выйдет», – сказал Песков, добавив, что это «уже краткосрочная перспектива».