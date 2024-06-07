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Песков не исключил изменений в структуре администрации президента

Ведомости

В действующей структуре администрации президента (АП) нельзя исключать изменений, такой указ наверняка будет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет указ о внесении изменений наверняка. Есть действующая структура, но нельзя исключать изменений. По мере готовности и согласования всех нюансов кадровых, по сетке и так далее, кадрово-структурные договоренности, сразу выйдет», – сказал Песков, добавив, что это «уже краткосрочная перспектива».

14 мая президент России Владимир Путин назначил новый состав своей администрации. Бывший помощник президента по экономике Максим Орешкин стал замруководителя администрации Антона Вайно, а Алексей Дюмин – помощником президента. Николай Патрушев, бывший глава ФСБ и экс-секретарь Совбеза, также теперь переведен на должность помощника президента. Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили посты первых заместителей руководителя главы администрации. Магомедсалам Магомедов, Дмитрий Козак, Владимир Островенко и Дмитрий Песков остались в должности заместителей главы АП. Игорь Левитин, бывший министр транспорта, многие годы работавший помощником Путина, переведен в ранг советников.

Президенту непосредственно подчиняются руководитель АП, первые заместители, заместители руководителя, помощники, советники и остальное руководство АП. Глава государства самостоятельно назначает их и освобождает от должности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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