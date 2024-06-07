Песков не исключил изменений в структуре администрации президента
В действующей структуре администрации президента (АП) нельзя исключать изменений, такой указ наверняка будет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Будет указ о внесении изменений наверняка. Есть действующая структура, но нельзя исключать изменений. По мере готовности и согласования всех нюансов кадровых, по сетке и так далее, кадрово-структурные договоренности, сразу выйдет», – сказал Песков, добавив, что это «уже краткосрочная перспектива».
14 мая президент России Владимир Путин назначил новый состав своей администрации. Бывший помощник президента по экономике Максим Орешкин стал замруководителя администрации Антона Вайно, а Алексей Дюмин – помощником президента. Николай Патрушев, бывший глава ФСБ и экс-секретарь Совбеза, также теперь переведен на должность помощника президента. Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили посты первых заместителей руководителя главы администрации. Магомедсалам Магомедов, Дмитрий Козак, Владимир Островенко и Дмитрий Песков остались в должности заместителей главы АП. Игорь Левитин, бывший министр транспорта, многие годы работавший помощником Путина, переведен в ранг советников.
Президенту непосредственно подчиняются руководитель АП, первые заместители, заместители руководителя, помощники, советники и остальное руководство АП. Глава государства самостоятельно назначает их и освобождает от должности.