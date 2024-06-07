Караганов: вопросы для заседания ПМЭФа с Путиным заранее не согласовывались
На вопрос агентства «РИА Новости» о том, согласовывались ли вопросы для участников дискуссии, Караганов ответил коротким «нет».
7 июня на площадке ПМЭФа прошло пленарное заседание с участием Путина, президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры и президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.
После выступлений президентов в рамках заседания состоялась дискуссия. В ходе нее Путин пожурил модератора Караганова за то, что тот «прикорнул немножко, хрюкнул» и прослушал, что говорил российский лидер. Караганов предложил главе государства выработать собственную модель экономики. Он отметил, что «мы что-то делаем явно», но заметил, что конкретной задачи не было определено.
«Вы сказали: "Что-то делаем?" Я целый час битый объяснил, что мы делаем», – ответил президент России, уточнив, что в ходе выступления была составлена целая программа из десяти пунктов.