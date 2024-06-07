Караганов: вопросы для заседания ПМЭФа с Путиным заранее не согласовывались

После выступлений президентов в рамках заседания состоялась дискуссия. В ходе нее Путин пожурил модератора Караганова за то, что тот «прикорнул немножко, хрюкнул» и прослушал, что говорил российский лидер. Караганов предложил главе государства выработать собственную модель экономики. Он отметил, что «мы что-то делаем явно», но заметил, что конкретной задачи не было определено.