Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-Петербурга

Беглов предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Санкт-ПетербургаОна занимает пост председателя Совета Федерации с 2011 года
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру Валентины Матвиенко на пост сенатора Совета Федерации от правительства города после новых губернаторских выборов.
Беглов сделал такое предложение при подаче документов на регистрацию в качестве кандидата на должность губернатора Санкт-Петербурга, передает ТАСС. Матвиенко возглавляет Совет Федерации с 21 сентября 2011 г.
В 2019 г. Беглов, находившийся тогда в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга, также предложил Матвиенко стать сенатором от Петербурга в случае его победы на выборах. Беглов провел специальную встречу с Матвиенко, на которой предложил ей войти в его команду. «Для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь», – ответила тогда Матвиенко.
По закону во время выборов руководителя региона каждый кандидат заявляет список из трех человек, один из которых в случае избрания кандидата становится членом Совета Федерации. Сама Матвиенко тоже была губернатором Петербурга: в 2003 г. она победила на выборах, а в 2006 г. была переназначена на пост губернатора президентом Путиным. В 2011 г. она была назначена сенатором от Петербурга и избрана спикером Совета Федерации, став первой в истории России женщиной на посту председателя верхней палаты парламента.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов назвал переназначение Матвиенко «техническим». «Раз полномочия кончились и решений о перестановке сверху нет, надо продлить», – считает Виноградов.
Если в ближайшую пятилетку сенатор решит уйти из Совета Федерации, инструмент для назначения нового человека есть, говорит политюрист Гарегин Митин. «Но вся тройка должна отказаться от места сенатора. Тогда можно будет внести новые кандидатуры», – пояснил он.
В апреле Беглов сообщил, что президент Владимир Путин также поддержал его кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах. По его словам, Путин пожелал ему успехов и обратил внимание на работу с жителями города. В Кремле подтвердили «Ведомостям» поддержку Беглова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли глава государства поддержал выдвижение Беглова на новый срок, сказал: «Да, правда».
27 мая председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Беглову пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга от ЕР. Тогда Медведев отметил, что считает правильным поддержать его кандидатуру на выборах в сентябре.
2 июня «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Беглова на губернаторские выборы. Его также призвал поддержать занимавший тогда пост секретаря генсовета партии Андрей Турчак. За выдвижение Беглова проголосовали 200 депутатов, против выступил один. 3 июня Беглов подал документы на участие в выборах губернатора в городскую избирательную комиссию.