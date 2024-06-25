Лавров: Россия не прекратит спецоперацию на Украине во время переговоров

Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. По его словам, она проводится с целью защиты населения от киевского режима, а также демилитаризации и денацификации соседней страны. В том же году стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта 2022 г. процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.