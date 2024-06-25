Лавров: Россия не прекратит спецоперацию на Украине во время переговоров
Россия не намерена останавливать специальную военную операцию на Украине на время проведения переговоров по урегулированию конфликта, в случае если такие обсуждения состоятся. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при президенте Республики Беларусь.
«Мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 г.», – сказал глава МИДа.
Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. По его словам, она проводится с целью защиты населения от киевского режима, а также демилитаризации и денацификации соседней страны. В том же году стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта 2022 г. процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.
14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия, при которых боевые действия могут быть прекращены и начато обсуждение перемирия. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. В Киеве инициативу отвергли.