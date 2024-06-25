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Лавров: Россия не прекратит спецоперацию на Украине во время переговоров

Ведомости

Россия не намерена останавливать специальную военную операцию на Украине на время проведения переговоров по урегулированию конфликта, в случае если такие обсуждения состоятся. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при президенте Республики Беларусь.

«Мы будем всегда готовы к мирным переговорам, но на период переговоров мы не будем прекращать специальную военную операцию. Мы уже такой опыт имели, нас обманывали, как это было в апреле 2022 г.», – сказал глава МИДа.

Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. По его словам, она проводится с целью защиты населения от киевского режима, а также демилитаризации и денацификации соседней страны. В том же году стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте по поводу урегулирования конфликта. После встречи делегаций в Стамбуле 29 марта 2022 г. процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о запрете переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия, при которых боевые действия могут быть прекращены и начато обсуждение перемирия. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. В Киеве инициативу отвергли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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