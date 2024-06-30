В Индии затонул танк с военнослужащими

Военнослужащие Индии и Китая периодически устраивают стычки на границе. В 2020 г. на границе впервые с 1970-х гг. произошла драка между ними. Индийский офицер в звании полковника и двое солдат погибли в результате инцидента с китайскими военнослужащими в долине реки Галван в высокогорном районе Ладакх в западных Гималаях, со стороны китайской армии также были пострадавшие.