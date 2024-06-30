В Индии затонул танк с военнослужащими
На севере Индии во время переправы через реку затонул танк, погибло пятеро военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх на своей странице в соцсети Х.
«Глубоко опечален гибелью наших храбрых солдат индийской армии в результате несчастного случая при переправе танка через реку в Ладакхе», – написал он, выразив соболезнования семьям погибших солдат.
Территория Ладакх находится на севере Индии и граничит с Китаем, отмечает ABC News. Танк затонул из-за внезапного повышения уровня воды в реке Шайок во время военных учений.
Военнослужащие Индии и Китая периодически устраивают стычки на границе. В 2020 г. на границе впервые с 1970-х гг. произошла драка между ними. Индийский офицер в звании полковника и двое солдат погибли в результате инцидента с китайскими военнослужащими в долине реки Галван в высокогорном районе Ладакх в западных Гималаях, со стороны китайской армии также были пострадавшие.
Стычка переросла в длительное противостояние в горной местности, где каждая сторона разместила десятки тысяч военнослужащих. Пограничный спор между Индией и Китаем возник еще в 1950-х гг. Осенью 1962 г. стороны воевали из-за неурегулированного вопроса о линии границы.