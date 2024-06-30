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В Индии затонул танк с военнослужащими

Ведомости

На севере Индии во время переправы через реку затонул танк, погибло пятеро военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны страны Раджнатх Сингх на своей странице в соцсети Х.

«Глубоко опечален гибелью наших храбрых солдат индийской армии в результате несчастного случая при переправе танка через реку в Ладакхе», – написал он, выразив соболезнования семьям погибших солдат.

Территория Ладакх находится на севере Индии и граничит с Китаем, отмечает ABC News. Танк затонул из-за внезапного повышения уровня воды в реке Шайок во время военных учений.

Военнослужащие Индии и Китая периодически устраивают стычки на границе. В 2020 г. на границе впервые с 1970-х гг. произошла драка между ними. Индийский офицер в звании полковника и двое солдат погибли в результате инцидента с китайскими военнослужащими в долине реки Галван в высокогорном районе Ладакх в западных Гималаях, со стороны китайской армии также были пострадавшие.

Стычка переросла в длительное противостояние в горной местности, где каждая сторона разместила десятки тысяч военнослужащих. Пограничный спор между Индией и Китаем возник еще в 1950-х гг. Осенью 1962 г. стороны воевали из-за неурегулированного вопроса о линии границы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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