Новак: главы России и Монголии обсудили прокладку газопровода «Сила Сибири – 2»
Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом вопрос прокладки газопровода «Сила Сибири – 2» по территории Монгольской Республики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
На встрече в Астане также обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, реализации инвестиционных проектов и гуманитарной сферы.
Кроме того, добавил Новак, главы государств затронули развитие Улан-Баторской железной дороги и реализацию инвестиционных проектов – реконструкцию и участие российской компании в Улан-Баторской ТЭЦ-3 и развитие поставок нефтепродуктов в Монголию.
«Россия здесь является ключевым поставщиком: 95% нефтепродуктов обеспечивает поставками в Монголию», – пояснил вице-премьер.
Саммит ШОС в этом году пройдет 4 июля. Путин 3 июля прибыл в Казахстан, где примет участие в саммите, а также проведет серию двусторонних переговоров с лидерами иностранных государств.