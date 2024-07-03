На оборонном заводе General Dynamics в Арканзасе произошел взрыв
Не менее двух человек получили ранения, еще один пропал без вести в результате взрыва на оборонном заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, расположенном в США, штат Арканзас. Об этом сообщает компания на своей странице в Х.
Представитель предприятия рассказал, что работники оказывают сотрудникам экстренных служб необходимое содействие.
При этом в компании не уточнили характер и степень тяжести полученных работниками ранений. Сообщается, что один раненый был госпитализирован, другого же вывезли на вертолете в другой штат.
На сайте компании указано, что она работает оборонной и космических сферах, предоставляя армии США системы для стратегических и тактических операций. В частности, она производит авиационное оружие, морские платформы, части боеприпасов и ракет, боеголовки, газовые генераторы и др.