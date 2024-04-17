На заводе боеприпасов BAE Systems в Уэльсе произошел взрыв

BAE Systems производит боеприпасы, ракетные установки и артиллерийские системы. Компания начала работать с Украиной в августе 2023 г., об открытии представительства сообщал президент страны Владимир Зеленский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что размещение на Украине оружейных производств западных компаний не способно принципиально повлиять на обстановку в зоне боевых действий и помешать выполнению целей спецоперации.