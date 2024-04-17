На заводе боеприпасов BAE Systems в Уэльсе произошел взрыв
Аварийные службы прибыли на место и сообщили о создании оперативного штаба для устранения инцидента.
«17 апреля в 10:49 (12:49 мск) на территории BAE Systems Glascoed произошел взрыв внутри здания. На месте происшествия находятся все службы экстренной помощи, установлен пост контроля инцидентов», – сообщили в пожарно-спасательной службе Южного Уэльса.
В ведомстве отметили, что пострадавших и опасности для местных жителей нет. В BAE Systems заявили, что точная причина взрыва расследуется.
Ранее в этом году, отмечает издание, завод стал местом акции протеста, когда пропалестинские демонстранты закрыли его, обвинив компанию в поставке истребителей-невидимок F-35 и 155-мм артиллерийских снарядов армии Израиля.
BAE Systems производит боеприпасы, ракетные установки и артиллерийские системы. Компания начала работать с Украиной в августе 2023 г., об открытии представительства сообщал президент страны Владимир Зеленский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда прокомментировал, что размещение на Украине оружейных производств западных компаний не способно принципиально повлиять на обстановку в зоне боевых действий и помешать выполнению целей спецоперации.