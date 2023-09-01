Кремль: размещение на Украине оружейных производств не повлияет на конфликт

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг Украины. Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность выполнения и завершения специальной военной операции», – считает Песков.