Кремль: размещение на Украине оружейных производств не повлияет на конфликт
Размещение на Украине оружейных производств западных компаний на способно принципиально повлиять на обстановку в зоне боевых действий на Украине и помешать выполнению целей спецоперации. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал открытие британской BAE Systems своего представительства на Украине.
«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг Украины. Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность выполнения и завершения специальной военной операции», – считает Песков.
Россия негативно воспринимает появление на Украине любых предприятий по производству вооружений и они становятся «объектом для особого внимания наших военных», если эти вооружения используются против ВС РФ, добавил представитель Кремля.
О том, что Bae Systems откроет офис и производство на Украине, 31 августа сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с гендиректором компании Чарльзом Вудберном. По его словам, предприятие будет выпускать артиллерийские системы L119 и M777, а также БМП CV90.
После начала спецоперации западные страны стали оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку. Против России ввели масштабные санкции, а на Украину начали поставлять оружие из США и стран Европы. Ранее Россия направила всем государствам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.