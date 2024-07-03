Редколлегия Boston Globe призвала Байдена отказаться от участия в выборах
Редакционная коллегия американского издания Boston Globe призвала Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента США, ссылаясь на отсутствие четких объяснений его «исторически плохого» выступления на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом.
«После президентских дебатов, прошедших на прошлой неделе, команда Байдена мало чего сказала, что может адекватно объяснить, почему его выступление оказалось исторически плохим, указав лишь, что он простыл», – говорится в заявлении.
Сотрудники издания, которое традиционно поддерживает Демократическую партию и «левые» для американского политического поля идеи, указывает, что уверенность нации в Байдене оказалась подорвана. Они напомнили про последние опросы, которые показали, что Трамп после дебатов усиливает свои позиции, а это ставит под вопрос возможную победу Байдена. Также в заявлении говориться о том, что многие представители демократов, а также некоторые редакции уже выступили с призывами к Байдену отказаться от президентской гонки в пользу другого кандидата.
«Во благо страны, его партии [демократической],и его наследия, Байден должен сделать это [отказаться от участия в выборах]. И скоро», – считает редколлегия Boston Globe.
27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.