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Редколлегия Boston Globe призвала Байдена отказаться от участия в выборах

Ведомости

Редакционная коллегия американского издания Boston Globe призвала Джо Байдена отказаться от участия в выборах президента США, ссылаясь на отсутствие четких объяснений его «исторически плохого» выступления на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом.

«После президентских дебатов, прошедших на прошлой неделе, команда Байдена мало чего сказала, что может адекватно объяснить, почему его выступление оказалось исторически плохим, указав лишь, что он простыл», – говорится в заявлении.

Сотрудники издания, которое традиционно поддерживает Демократическую партию и «левые» для американского политического поля идеи, указывает, что уверенность нации в Байдене оказалась подорвана. Они напомнили про последние опросы, которые показали, что Трамп после дебатов усиливает свои позиции, а это ставит под вопрос возможную победу Байдена. Также в заявлении говориться о том, что многие представители демократов, а также некоторые редакции уже выступили с призывами к Байдену отказаться от президентской гонки в пользу другого кандидата.

«Во благо страны, его партии [демократической],и его наследия, Байден должен сделать это [отказаться от участия в выборах]. И скоро», – считает редколлегия Boston Globe.

27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. Агентство Bloomberg писало, что демократы могут официально выдвинуть кандидатуру Байдена 21 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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