Редколлегия Boston Globe призвала Байдена отказаться от участия в выборах

Сотрудники издания, которое традиционно поддерживает Демократическую партию и «левые» для американского политического поля идеи, указывает, что уверенность нации в Байдене оказалась подорвана. Они напомнили про последние опросы, которые показали, что Трамп после дебатов усиливает свои позиции, а это ставит под вопрос возможную победу Байдена. Также в заявлении говориться о том, что многие представители демократов, а также некоторые редакции уже выступили с призывами к Байдену отказаться от президентской гонки в пользу другого кандидата.