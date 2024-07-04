Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

«Похоже, у нас будет интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире», – пояснил Карлсон.