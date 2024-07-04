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Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Ведомости

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в социальной сети Х.

«Похоже, у нас будет интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире», – пояснил Карлсон.

Журналист выразил надежду, что «это произойдет скоро».

В феврале Карлсон выпустил интервью с президентом России Владимиром Путиным. Путин, в частности, рассказал, что Россия и Украина были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине продолжать боевые действия.

В апреле Карлсон выпустил интервью с бизнесменом Павлом Дуровым и философом Александром Дугиным.

В конце апреля 2023 г. Карлсон был уволен с американского телеканала Fox News. В компании заявили, что такое решение было принято по соглашению журналиста и руководства. После этого он стал публиковать выпуски своей программы в X.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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