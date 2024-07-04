Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в социальной сети Х.
«Похоже, у нас будет интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире», – пояснил Карлсон.
Журналист выразил надежду, что «это произойдет скоро».
В феврале Карлсон выпустил интервью с президентом России Владимиром Путиным. Путин, в частности, рассказал, что Россия и Украина были готовы подписать мирное соглашение в Стамбуле весной 2022 г., но переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который предложил Украине продолжать боевые действия.
В апреле Карлсон выпустил интервью с бизнесменом Павлом Дуровым и философом Александром Дугиным.
В конце апреля 2023 г. Карлсон был уволен с американского телеканала Fox News. В компании заявили, что такое решение было принято по соглашению журналиста и руководства. После этого он стал публиковать выпуски своей программы в X.