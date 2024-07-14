Байден пообещал усилить охрану Трампа и разобраться в причинах произошедшего
ФБР возглавляет расследование попытки покушения на экс-президента США Дональда Трампа, оно находится на ранней стадии, поэтому данных о мотивах стрелка пока нет, заявил действующий лидер США Джо Байдена в ходе брифинга для журналистов в Белом доме.
Байден также рассказал, что поручил усилить охрану Трампа, чтобы гарантировать его безопасность в будущем. Американский президент призвал не делать поспешных выводов относительно личности преступника, пообещав, что расследование будет тщательным и быстрым.
«Попытка убийства противоречит всему тому, за что мы боремся, это не то, чем является наша нация, это не по-американски, мы не можем позволить, чтобы такое происходило», – сказал Байден.
«Я поручил главе Секретной службы пересмотреть все меры безопасности, принимаемые в ходе национального съезда Республиканской партии, который должен открыться завтра», – добавил он.
Кроме того, Байден призвал силовой блок разобраться в причинах произошедшего, пообещав обнародовать результаты проверки. В конце выступления глава Белого дома призвал американский народ к единству, а затем развернулся и ушел, проигнорировав вопросы журналистов, которые кричали ему вдогонку. Во время выступления рядом с Байденом стояла вице-президент США Камала Харрис.
На кандидата в президенты США и бывшего главу государства Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля мск. Стрелок целился в голову Трампа, но тот по счастливой случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Он потерял некоторое количество крови, получил медицинскую помощь, а затем планирует принять участие в национальном съезде Республиканской партии на следующей неделе, в ходе которого его должны официально выдвинуть в качестве кандидата в президенты США.