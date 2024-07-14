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Байден пообещал усилить охрану Трампа и разобраться в причинах произошедшего

Ведомости

ФБР возглавляет расследование попытки покушения на экс-президента США Дональда Трампа, оно находится на ранней стадии, поэтому данных о мотивах стрелка пока нет, заявил действующий лидер США Джо Байдена в ходе брифинга для журналистов в Белом доме.

Байден также рассказал, что поручил усилить охрану Трампа, чтобы гарантировать его безопасность в будущем. Американский президент призвал не делать поспешных выводов относительно личности преступника, пообещав, что расследование будет тщательным и быстрым.

«Попытка убийства противоречит всему тому, за что мы боремся, это не то, чем является наша нация, это не по-американски, мы не можем позволить, чтобы такое происходило», – сказал Байден.

Покушение на Дональда Трампа
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В кандидата в президенты США Дональда Трампа выстрелили на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании вечером 13 июля. Трансляция шла на YouTube RSBN. Участники митинга увидели Трампа схватившимся за ухо после выстрелов. Агенты Секретной службы США бросились к сцене, крича «ложись», и образовали вокруг него защитное кольцо. / Brendan McDermid / Reuters

«Я поручил главе Секретной службы пересмотреть все меры безопасности, принимаемые в ходе национального съезда Республиканской партии, который должен открыться завтра», – добавил он.

Кроме того, Байден призвал силовой блок разобраться в причинах произошедшего, пообещав обнародовать результаты проверки. В конце выступления глава Белого дома призвал американский народ к единству, а затем развернулся и ушел, проигнорировав вопросы журналистов, которые кричали ему вдогонку. Во время выступления рядом с Байденом стояла вице-президент США Камала Харрис.

На кандидата в президенты США и бывшего главу государства Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля мск. Стрелок целился в голову Трампа, но тот по счастливой случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Он потерял некоторое количество крови, получил медицинскую помощь, а затем планирует принять участие в национальном съезде Республиканской партии на следующей неделе, в ходе которого его должны официально выдвинуть в качестве кандидата в президенты США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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