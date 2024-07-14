Байден пообещал усилить охрану Трампа и разобраться в причинах произошедшего

На кандидата в президенты США и бывшего главу государства Дональда Трампа было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля мск. Стрелок целился в голову Трампа, но тот по счастливой случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Он потерял некоторое количество крови, получил медицинскую помощь, а затем планирует принять участие в национальном съезде Республиканской партии на следующей неделе, в ходе которого его должны официально выдвинуть в качестве кандидата в президенты США.