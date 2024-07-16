Гроссмейстер Карякин и герой России Нимченко станут сенаторами от Крыма в Совфеде

Ковидити является членом Совфеда от исполнительной власти Крыма с 15 апреля 2014 г. Цеков – сенатор от законодательной власти с 26 марта 2014 г. Аксенов в своем сообщении поблагодарил их за многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в развитие России и Крыма.