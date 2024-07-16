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Гроссмейстер Карякин и герой России Нимченко станут сенаторами от Крыма в Совфеде

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Гроссмейстер Сергей Карякин и герой России Юрий Нимченко станут сенаторами от Крыма в Совете Федерации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Крыма в Совфеде. Карякин станет сенатором от законодательного органа власти республики. Они займут эти должности вместо Ольги Ковитиди и Сергея Цекова.

Нимченко – участник спецоперации, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Карякин – заслуженный мастер спорта России и Украины, гроссмейстер РФ.

Ковидити является членом Совфеда от исполнительной власти Крыма с 15 апреля 2014 г. Цеков – сенатор от законодательной власти с 26 марта 2014 г. Аксенов в своем сообщении поблагодарил их за многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в развитие России и Крыма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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