Гроссмейстер Карякин и герой России Нимченко станут сенаторами от Крыма в Совфеде
Гроссмейстер Сергей Карякин и герой России Юрий Нимченко станут сенаторами от Крыма в Совете Федерации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти Крыма в Совфеде. Карякин станет сенатором от законодательного органа власти республики. Они займут эти должности вместо Ольги Ковитиди и Сергея Цекова.
Нимченко – участник спецоперации, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Карякин – заслуженный мастер спорта России и Украины, гроссмейстер РФ.
Ковидити является членом Совфеда от исполнительной власти Крыма с 15 апреля 2014 г. Цеков – сенатор от законодательной власти с 26 марта 2014 г. Аксенов в своем сообщении поблагодарил их за многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в развитие России и Крыма.