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FT: дипломатов ЕС обязали сократить расходы ради экономии бюджета

Ведомости

Дипломатов Евросоюза попросили отказаться от поездок, отменить вечеринки и отложить ремонт резиденций из-за бюджетного кризиса, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на пять источников.

Европейская служба внешних связей (ЕСВС), которая выполняет функции министерства иностранных дел блока, должна сократить расходы на 43,6 млн евро, что составляет 5% от запланированной суммы. По данным газеты, по правилам текущего семилетнего бюджета все департаменты ЕС должны удерживать ежегодный рост расходов, не связанных с зарплатой, в пределах 2%.

Официальные лица заявили, что финансовые трудности в следующем году усилятся, из-за чего ЕС будет сложно сохранить свое дипломатическое присутствие в странах Африки и Латинской Америки. Около 50 из 145 зарубежных делегаций ЕСВС уже имеют критические проблемы безопасности, но средств на их решение, в том числе обновление замков, решеток на окнах или установку камер, нет, говорится в статье.

Дипломатическая служба признала, что новый бюджет потребует «жестких мер жесткой экономии», пишет FT. В частности, ей придется продать недвижимость. По словам собеседников издания, сокращение расходов уже ощущалось, оно коснулось всего – «от автомобилей с шоферами до канцелярских товаров».

«Мы больше не можем принимать и проводить мероприятия по связям с общественностью», – пожаловался другой чиновник.

Решение главного дипломата ЕС Жозепа Борреля организовать традиционную неформальную встречу министров иностранных дел в Брюсселе, а не в Венгрии, обойдется бюджету в более чем 70 000 евро, сообщили чиновники. Они назвали эти траты «большой дырой, которую теперь нужно заполнить».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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