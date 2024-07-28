FT: дипломатов ЕС обязали сократить расходы ради экономии бюджета

Официальные лица заявили, что финансовые трудности в следующем году усилятся, из-за чего ЕС будет сложно сохранить свое дипломатическое присутствие в странах Африки и Латинской Америки. Около 50 из 145 зарубежных делегаций ЕСВС уже имеют критические проблемы безопасности, но средств на их решение, в том числе обновление замков, решеток на окнах или установку камер, нет, говорится в статье.