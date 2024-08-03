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The Times: в Великобритании в выходные запланировано более 30 митингов

Ведомости

На выходные в Великобритании запланировано более 30 митингов на фоне событий 29 июля, когда на тематическом мероприятии погибли трое детей. Об этом сообщило издание The Times.

«Более 30 митингов запланированы на эти выходные. Насилие было подогрето дезинформацией о подозреваемом в нападении с ножом на детей в Саутпорте», – сказано в сообщении.

3 августа протесты проходят в Сандерленде, Ноттингеме, Престоне и Манчестере.

29 июля 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. Подозреваемого в нападении задержали. Полиция Мерсисайда сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.

31 июля стало известно, что в городе начались массовые беспорядки против мигрантов. Как писала The Guardian, участники протеста поджигали автомобили, мусорные баки, бросали кирпичи в местную мечеть и повредили магазин. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

1 августа The Telegraph опубликовала заявление бывшего главы британской разведки Ричарда Дирлава, по мнению которого беспорядки на улицах Хартлпула, Лондона и Саутпорта начались якобы после «фейковых» новостей российских государственных СМИ о нападении на детей в Саутпорте. Посольство РФ заявило о непричастности России к беспорядкам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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