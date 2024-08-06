Путин поручил создать федеральный проект «Россия в мире»
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению «Молодежь и дети» сформировать федеральный проект «Россия в мире», следует из перечня поручений главы государства на сайте Кремля.
Отмечено, что проект будет направлен на развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей за рубежом. Его целью также является сохранение наследия Всемирного фестиваля молодежи и выделение на эти цели дополнительных средств из федбюджета в 2025-2030 гг. Доклад нужно будет предоставить до 1 сентября 2024 г.
В проект поручено включить проведение олимпиад и конкурсов для привлечения иностранцев, программу стажировок «Летний/зимний университет», гранты на создание системы мотивирования граждан других стран к успешному освоению образовательных программ и трудоустройству в России, а также расширение программы краткосрочных ознакомительных поездок в РФ «Новое поколение».
Кроме того, «Россия в мире» включит в себя увеличение совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов, а также конкурс по поддержке социально значимых проектов в гуманитарной сфере (для иностранных физических и юрлиц), проведение международных фестивалей, в том числе Всемирного фестиваля молодежи.
В апреле на совещании с правительством Путин заявил, что молодежная политика в России не должна быть «охранительной», но – «современной и устремленной в будущее». Президент отмечал, что сохранение идентичности в современном мире – сложная работа, но от ее результатов зависит многое. Она должна быть широкой и устремленной в будущее.
Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что новый нацпроект «Молодежь и дети» будет включать в себя все ключевые меры поддержки молодых людей и будет направлен на создание условий для самореализации молодежи, кадровых и социальных лифтов.