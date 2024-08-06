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Путин поручил создать федеральный проект «Россия в мире»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению «Молодежь и дети» сформировать федеральный проект «Россия в мире», следует из перечня поручений главы государства на сайте Кремля.

Отмечено, что проект будет направлен на развитие международного молодежного сотрудничества и продвижение традиционных российских духовно­-нравственных ценностей за рубежом. Его целью также является сохранение наследия Всемирного фестиваля молодежи и выделение на эти цели дополнительных средств из федбюджета в 2025-2030 гг. Доклад нужно будет предоставить до 1 сентября 2024 г.

В проект поручено включить проведение олимпиад и конкурсов для привлечения иностранцев, программу стажировок «Летний/зимний университет», гранты на создание системы мотивирования граждан других стран к успешному освоению образовательных программ и трудоустройству в России, а также расширение программы краткосрочных ознакомительных поездок в РФ «Новое поколение».

Кроме того, «Россия в мире» включит в себя увеличение совместных научных исследований и расширение программ научных стажировок для российских и иностранных студентов, аспирантов, ученых и специалистов, а также конкурс по поддержке социально значимых проектов в гуманитарной сфере (для иностранных физических и юрлиц), проведение международных фестивалей, в том числе Всемирного фестиваля молодежи.

В апреле на совещании с правительством Путин заявил, что молодежная политика в России не должна быть «охранительной», но – «современной и устремленной в будущее». Президент отмечал, что сохранение идентичности в современном мире – сложная работа, но от ее результатов зависит многое. Она должна быть широкой и устремленной в будущее.

Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что новый нацпроект «Молодежь и дети» будет включать в себя все ключевые меры поддержки молодых людей и будет направлен на создание условий для самореализации молодежи, кадровых и социальных лифтов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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