Путин поручил создать федеральный проект «Россия в мире»

В апреле на совещании с правительством Путин заявил, что молодежная политика в России не должна быть «охранительной», но – «современной и устремленной в будущее». Президент отмечал, что сохранение идентичности в современном мире – сложная работа, но от ее результатов зависит многое. Она должна быть широкой и устремленной в будущее.