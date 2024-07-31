На комитете Госдумы обсудили материалы методички по воспитанию молодежи

На комитете Госдумы обсудили материалы методички по воспитанию молодежиВнедряющий ее заместитель полпреда на Дальнем востоке Куранов рассказал депутатам о патриотизме и пропаганде
Комитет Госдумы по просвещению на своем заседании, посвященном «Патриотическому воспитанию детей и молодежи», обсудил предложения заместителя полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, руководителя межведомственной группы по разработке прикладных методических рекомендаций в сфере патриотического воспитания Григория Куранова. Он представил материалы, которые лягут в основу патриотического воспитания детей и молодежи. Сами методички поступят с 1 сентября этого года в детские сады, школы и вузы Бурятии, сказал Куранов. По его словам, планируется год «обкатать» их, а потом проанализировать результаты.
Заместитель полпреда заявил, что изучает тему патриотического воспитания с 2009 г., в том числе проводил множество фокус-групп. Он рассказал депутатам, что идеология – «это набор базовых ценностей», государство же в первую очередь должно обеспечить развитие страны и суверенитет.
Дальше Куранов провел опрос среди собравшихся на заседание депутатов, экспертов и чиновников. Он спросил, кому не нравится слово «пропаганда». На что ни один человек не поднял руку.
По словам Куранова, 99% студентов не нравится это слово, не нравится оно многим бюджетникам. Но когда спрашиваешь об этом депутатов и госслужащих, то руку никто не поднимает, рассказал он. Затем Куранов пояснил, что выступая перед разными аудиториями он приводит в пример «пропаганду здорового образа жизни» – и ни у кого это не вызывает негативных ассоциаций.
После этого замполпреда продолжил свой опрос среди депутатов. Сначала он поинтересовался, какой фильм они считают самым патриотичным. Собравшиеся называли разные фильмы – от «Офицеров» до «Брата-2». Затем он спросил про самую патриотичную книгу – и оказалось, что это «Война и мир» Льва Толстого. Затем про песню – здесь назвали «День победы», «Прощание славянки», «С чего начинается родина», «Священная война» и гимн России. Трудности вызвал, пожалуй, вопрос про патриотичную картину – вспомнили только «Трех богатырей» Виктора Васнецова.
После этого Куранов показал результаты опроса, который проводили в рамках межведомственной группы. Выяснилось, что в десятке патриотических фильмов сразу несколько, которые были сняты за последнее десятилетие: вслед за «В бой идут одни старики», «Они сражались за Родину», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» идет «Девятая рота», «Сталинград», «Т-34» и другие. «Брат-2» оказался на 11 месте.
Куранов заявил, что «Брат-2» один из самых патриотических фильмов, а в основе его лежит русская сказка о том, как Иванушка «отправляется за три девять земель наводить там порядок». При этом он отметил, что съемки фильмов стоят десятки миллионов рублей, в то время как песню можно написать очень быстро. И при этом в десятке патриотических песен, согласно опросу, из новых оказалась только «Встанем» Shaman (также «Комбат» группы «Любэ»). С современными патриотическими книгами еще хуже – лишь на 12 месте оказалась «Обитель» Захара Прилепина, все остальные книги – XIX-XX веков.
Дальше Куранов прочитал собравшимся небольшую лекцию о том, что «патриотизм – это потребность гордиться». Потребность на патриотизм двигает на деяние, а духовность задает рамки этих деяний – без духовности же патриотизм приводит к национализму, рассказал он. Дальше замполпреда продолжил о том, чего люди ждут от государства: информирования об успехах страны, ее достижениях и героях, создание поводов для гордости – причем Россия должна создавать такие поводы на мировой арене, регион – на общероссийском, а муниципалитеты – на областном уровне; создания возможностей для удовлетворения потребностей граждан и др.
Собравшиеся депутаты, чиновники и общественники поддержали Куранова, предложив обкатать его методику обучения патриотическому воспитанию в разных организациях. К примеру, в работу ее готовы взять в Роспатриотцентре, заявила директор организации Елена Беликова. Готовы внедрять ее и в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», сказал директор организации Игорь Казарезов. По его словам, им сейчас нужно подготовить 11 000 учителей по «начальной военной подготовке» – и как раз для их обучения можно было бы внедрить эту методичку. Поддержала идею Куранова и представитель «Юнармии» Елена Приступа.
Замгендиректора по развитию общества «Знания» Ирина Карих рассказала, что они планируют в скором времени провести конференцию, где будут обсуждаться методики патриотического воспитания молодежи. По ее словам, недавно они выпустили «блокнот гражданского просвещения» – методические пособия, которые раз в месяц планируют направлять советникам по воспитанию в школах. Она предложила включить и методичку Куранова в их блокноты.
Патриотическим воспитанием молодежи занимается также проект «ДНК России». С 1 сентября прошлого года в университетах для первокурсников преподается курс «Основы российской государственности». Научный руководитель проекта «ДНК России», проректор РАНХиГС Андрей Полосин писал несколько научных статей о так называемом «пентабазисе», который представляет ценности для пяти уровней – «человек – семья – общество – государство – страна». С 1 сентября 2022 г. в школах был введен урок «Разговоры о важном», а с сентября прошлого года во всех школах появились советники директора по воспитанию, которые занимаются идеологической работой среди школьников.