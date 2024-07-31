На комитете Госдумы обсудили материалы методички по воспитанию молодежи

Куранов заявил, что «Брат-2» один из самых патриотических фильмов, а в основе его лежит русская сказка о том, как Иванушка «отправляется за три девять земель наводить там порядок». При этом он отметил, что съемки фильмов стоят десятки миллионов рублей, в то время как песню можно написать очень быстро. И при этом в десятке патриотических песен, согласно опросу, из новых оказалась только «Встанем» Shaman (также «Комбат» группы «Любэ»). С современными патриотическими книгами еще хуже – лишь на 12 месте оказалась «Обитель» Захара Прилепина, все остальные книги – XIX-XX веков.