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Путин подписал указ о создании Морской коллегии

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ. Главой нового ведомства назначен помощник президента Николай Патрушев, следует из соответствующего документа.

Патрушев заявлял, что в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

29 июля Путин поручил создать ведомство. Тогда Патрушев говорил, что оно необходимо для «повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России».

25 июля Путин поручил создать роботизированные комплексы для борьбы с безэкипажными судами. Минобороны РФ в сводках о проведении спецоперации на Украине регулярно отчитывается об уничтожении безэкипажных судов. В частности, 25 июля в акватории Черного моря были ликвидированы два таких катера. 18 июля Минобороны отчиталось об уничтожении десяти безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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