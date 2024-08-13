Путин подписал указ о создании Морской коллегии
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ. Главой нового ведомства назначен помощник президента Николай Патрушев, следует из соответствующего документа.
Патрушев заявлял, что в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота РФ, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.
29 июля Путин поручил создать ведомство. Тогда Патрушев говорил, что оно необходимо для «повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России».
25 июля Путин поручил создать роботизированные комплексы для борьбы с безэкипажными судами. Минобороны РФ в сводках о проведении спецоперации на Украине регулярно отчитывается об уничтожении безэкипажных судов. В частности, 25 июля в акватории Черного моря были ликвидированы два таких катера. 18 июля Минобороны отчиталось об уничтожении десяти безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.