Силы ПВО за ночь перехватили 117 беспилотников в небе над регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 117 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над восемью российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Над Курской областью были уничтожены четыре тактические ракеты и 37 беспилотников, еще 37 БПЛА сбили над Воронежской областью. Над Белгородской областью силы ПВО уничтожили 17 БПЛА, над Нижегородской – 11, над Волгоградской – девять. Три беспилотника были сбиты над Брянской областью, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.
Утром 6 августа вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. На четвертый день боевых действий обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а спустя день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил (ВС) России.
Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, докладывал 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Всего в результате боевых действий в Курской области погибли 12 человек, еще 121 получил ранения.