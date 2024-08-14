Силы ПВО за ночь перехватили 117 беспилотников в небе над регионами РФ

Над Курской областью были уничтожены четыре тактические ракеты и 37 беспилотников, еще 37 БПЛА сбили над Воронежской областью. Над Белгородской областью силы ПВО уничтожили 17 БПЛА, над Нижегородской – 11, над Волгоградской – девять. Три беспилотника были сбиты над Брянской областью, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.