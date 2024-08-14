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Силы ПВО за ночь перехватили 117 беспилотников в небе над регионами РФ

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре тактические ракеты «Точка-У» и 117 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над восемью российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над Курской областью были уничтожены четыре тактические ракеты и 37 беспилотников, еще 37 БПЛА сбили над Воронежской областью. Над Белгородской областью силы ПВО уничтожили 17 БПЛА, над Нижегородской – 11, над Волгоградской – девять. Три беспилотника были сбиты над Брянской областью, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.

Утром 6 августа вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. На четвертый день боевых действий обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а спустя день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил (ВС) России.

Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, докладывал 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Всего в результате боевых действий в Курской области погибли 12 человек, еще 121 получил ранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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