Ночью в Черном море уничтожены два безэкипажных катера
Два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, были уничтожены российскими дежурными огневыми средствами в Черном море в ночь на 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили пять БПЛА самолетного типа над Черным морем.
25 июля в акватории Черного моря были ликвидированы два таких катера. 18 июля Минобороны отчиталось об уничтожении 10 безэкипажных катеров, которые следовали в направлении Крымского полуострова.
13 августа президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ. Главой нового ведомства назначен помощник президента Николай Патрушев. Патрушев говорил, что оно необходимо для «повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России».