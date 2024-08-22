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Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в приграничье Сумской области. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Сырский доложил президенту об оперативной обстановке в зоне боевых действий. На совещании также присутствовал начальник Сумской военной администрации. Он охарактеризовал ситуацию в Сумской области после вторжения ВСУ в Курскую область.

Кроме того, был затронут вопрос об организации гуманитарных конвоев «в определенные районы Курской области», добавил Зеленский.

Сумская область Украины на востоке граничит с Курской областью. 6 августа украинские диверсанты вторглись на территорию России. Уже более двух недель в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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