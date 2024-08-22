Зеленский встретился с Сырским в приграничье Сумской области

Сумская область Украины на востоке граничит с Курской областью. 6 августа украинские диверсанты вторглись на территорию России. Уже более двух недель в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и ВСУ. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.