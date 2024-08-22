Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом
Верховный суд Венесуэлы признал Николаса Мадуро избранным президентом, передает результаты рассмотрения вопроса издание El Pais.
«На основании проведенного экспертного заключения и отчета, подготовленного национальными и международными экспертами, суд заявляет о достоверности изученных материалов и подтверждает результаты президентских выборов», – заключила председатель избирательной палаты Верховного суда Карислия Родригес.
В конце июля в Венесуэле прошли выборы президента. На них одержал победу Мадуро, который занимает должность главы государства с 2013 г. Представители оппозиции страны настаивают, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа. После объявления результатов в Венесуэле начались протесты.
Девять государств Латинской Америки – Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть итоги в присутствии независимых наблюдателей. США тоже усомнились в результатах президентских выборов и пригрозили Мадуро ответственностью за отказ передать власть.