Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом

В конце июля в Венесуэле прошли выборы президента. На них одержал победу Мадуро, который занимает должность главы государства с 2013 г. Представители оппозиции страны настаивают, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа. После объявления результатов в Венесуэле начались протесты.