Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения

Ваньков будет отвечать за цифровизацию отрасли и создание единого цифрового контура здравоохранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава. До этого он с 2021 г. занимал должность директора департамента цифрового развития и информационных технологий в ведомстве.