Мишустин освободил Павла Пугачева от должности замминистра здравоохранения
Председатель правительства Михаил Мишустин освободил Павла Пугачева от должности заместителя министра здравоохранения России и назначил на этот пост Вадима Ванькова, следует из соответствующих распоряжений.
«Назначить Ванькова Вадима Валерьевича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации», – говорится в документе.
Ваньков будет отвечать за цифровизацию отрасли и создание единого цифрового контура здравоохранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава. До этого он с 2021 г. занимал должность директора департамента цифрового развития и информационных технологий в ведомстве.
Пугачев занимал должность замминистра с февраля 2020 г. Имеет классный чин – действительный государственный советник России первого класса.