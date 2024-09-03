Координационный совет обсудил дополнительные меры по защите приграничья

Совет был сформирован после того, как 6 августа вооруженные силы Украины зашли в Курскую область. Кроме того, противник активизировал обстрелы Белгородской области. В этих регионах, а также в Брянской области ввели режим контртеррористической операции. В Курской и Белгородской областях также действует режим ЧС федерального характера.