Координационный совет обсудил дополнительные меры по защите приграничья
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, на котором обсуждалась реализация дополнительных мер по защите Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Белоусов также обсудил с губернаторами трех регионов и командующими группировками войск текущую ситуацию и заслушал доклады своих заместителей по вопросам материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, по содействию в организации эвакуации населения.
О создании Координационного совета по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей стало известно 15 августа, соответствующий приказ подписал министр обороны. Белоусов тогда пояснил, что цель этой структуры – «повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов».
Совет был сформирован после того, как 6 августа вооруженные силы Украины зашли в Курскую область. Кроме того, противник активизировал обстрелы Белгородской области. В этих регионах, а также в Брянской области ввели режим контртеррористической операции. В Курской и Белгородской областях также действует режим ЧС федерального характера.