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Координационный совет обсудил дополнительные меры по защите приграничья

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, на котором обсуждалась реализация дополнительных мер по защите Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов также обсудил с губернаторами трех регионов и командующими группировками войск текущую ситуацию и заслушал доклады своих заместителей по вопросам материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, по содействию в организации эвакуации населения.

О создании Координационного совета по вопросам безопасности Белгородской, Брянской и Курской областей стало известно 15 августа, соответствующий приказ подписал министр обороны. Белоусов тогда пояснил, что цель этой структуры – «повысить эффективность всестороннего обеспечения группировок войск, решающих задачи прикрытия госграницы, защиты территории и населения регионов».

Совет был сформирован после того, как 6 августа вооруженные силы Украины зашли в Курскую область. Кроме того, противник активизировал обстрелы Белгородской области. В этих регионах, а также в Брянской области ввели режим контртеррористической операции. В Курской и Белгородской областях также действует режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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