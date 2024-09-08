Опубликован список погибших при ударе по военному училищу в Полтаве
Полтавский горсовет назвал имена преподавателей военного училища связи в Полтаве, погибших из-за российского удара 3 сентября. Список опубликовало издание «Страна».
5 сентября украинское минобороны сообщало о 55 погибших и 328 пострадавших. Среди погибших преподавателей военного училища числятся: подполковник Андрей Назаренко, подполковник Сергей Дюдюк, майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, Дмитрий Рычагов, который работал водителем, и Владимир Куликов.
4 сентября в Минобороны РФ подтвердили, что ВС России атаковали 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве. По данным оборонного ведомства, в учебном центре иностранные инструкторы занимались подготовкой специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов.
В тот день Минобороны также сообщило о групповом ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным во Львове.