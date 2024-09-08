Опубликован список погибших при ударе по военному училищу в Полтаве

4 сентября в Минобороны РФ подтвердили, что ВС России атаковали 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве. По данным оборонного ведомства, в учебном центре иностранные инструкторы занимались подготовкой специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов.