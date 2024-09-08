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Хабиров лидирует на выборах главы Башкортостана

Ведомости

Действующий глава республики Башкортостан Радий Хабиров («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с результатом 74,49% (4509 голосов). Это следует из данных ЦИК.

По состоянию на 20:36 мск подсчитано 0,39% бюллетеней. Помимо Хабирова за пост главы республики борются четыре человека. Кандидат Владимир Нагорный от СРЗРП идет с результатом 4,92% (298 голосов), Артур Шайнуров от КПРФ набрал 7,96 (482 голоса). Иван Сухарев от ЛДПР и Ильшат Тимерьянов от «Новых людей» набрали 6,29% (381 голос) и 5,06% (306 голосов) соответственно.

Хабирова выдвинула партия на выборы 4 июня 2024 г. С 11 октября 2018 г. Хабиров был временно исполняющим обязанности главы Башкортостана. В единый день голосования 8 сентября 2019 г. он победил на выборах, набрав 82,02% голосов избирателей. С 27 января по 21 декабря 2020 г. являлся членом президиума Госсовета РФ. В апреле 2024 г. в ходе личной встречи президент России Владимир Путин одобрил выдвижение Хабирова на второй срок.

С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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