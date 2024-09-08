Хабиров лидирует на выборах главы Башкортостана

Хабирова выдвинула партия на выборы 4 июня 2024 г. С 11 октября 2018 г. Хабиров был временно исполняющим обязанности главы Башкортостана. В единый день голосования 8 сентября 2019 г. он победил на выборах, набрав 82,02% голосов избирателей. С 27 января по 21 декабря 2020 г. являлся членом президиума Госсовета РФ. В апреле 2024 г. в ходе личной встречи президент России Владимир Путин одобрил выдвижение Хабирова на второй срок.