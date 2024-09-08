Хабиров лидирует на выборах главы Башкортостана
Действующий глава республики Башкортостан Радий Хабиров («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона с результатом 74,49% (4509 голосов). Это следует из данных ЦИК.
По состоянию на 20:36 мск подсчитано 0,39% бюллетеней. Помимо Хабирова за пост главы республики борются четыре человека. Кандидат Владимир Нагорный от СРЗРП идет с результатом 4,92% (298 голосов), Артур Шайнуров от КПРФ набрал 7,96 (482 голоса). Иван Сухарев от ЛДПР и Ильшат Тимерьянов от «Новых людей» набрали 6,29% (381 голос) и 5,06% (306 голосов) соответственно.
Хабирова выдвинула партия на выборы 4 июня 2024 г. С 11 октября 2018 г. Хабиров был временно исполняющим обязанности главы Башкортостана. В единый день голосования 8 сентября 2019 г. он победил на выборах, набрав 82,02% голосов избирателей. С 27 января по 21 декабря 2020 г. являлся членом президиума Госсовета РФ. В апреле 2024 г. в ходе личной встречи президент России Владимир Путин одобрил выдвижение Хабирова на второй срок.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.