На выборах в Сахалинской области победил действующий губернатор Лимаренко
Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных Центризбиркома.
Выдвинутый от партии «Единая Россия» глава региона получил 127 336 голосов, или 80,79%. Второе место по итогам голосования занял кандидат от КПРФ Павел Ашихмин (7,56%), третье – Роман Веденеев от «Новых людей» (7,41%). Выдвинутый от партии «Справедливая Россия – за правду» Вадим Полицинский набрал 2,24% голосов.
Совокупно в голосовании за указанных кандидатов приняли участие 154 463 россиянина.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране – порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.