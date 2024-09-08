Памфилова назвала причины повышения явки на выборах
Повышению явки на выборы способствовали проекты «Мобильный избиратель», «ИнформУИК», а также проведение голосования в течение нескольких дней. Об этом на брифинге заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
«Мы предложили многодневное голосование, наши избиратели это очень поддержали, потому что они в большей степени могут планировать свое время», – пояснила глава ЦИК.
Она также упомянула проект «ИнформУИК», который направлен на адресное информирование путем подомового обхода избирателей членами участковых избиркомов, и «Мобильный избиратель», который позволяет человеку не быть привязанным к конкретному избирательному участку.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялось порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей. Предварительная информация об итогах выборов и первые оценки прошедшей кампании будут даны днем 9 сентября, сообщила Памфилова.