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Памфилова назвала причины повышения явки на выборах

Ведомости

Повышению явки на выборы способствовали проекты «Мобильный избиратель», «ИнформУИК», а также проведение голосования в течение нескольких дней. Об этом на брифинге заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Мы предложили многодневное голосование, наши избиратели это очень поддержали, потому что они в большей степени могут планировать свое время», – пояснила глава ЦИК.

Она также упомянула проект «ИнформУИК», который направлен на адресное информирование путем подомового обхода избирателей членами участковых избиркомов, и «Мобильный избиратель», который позволяет человеку не быть привязанным к конкретному избирательному участку.

С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялось порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей. Предварительная информация об итогах выборов и первые оценки прошедшей кампании будут даны днем 9 сентября, сообщила Памфилова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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