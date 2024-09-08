Памфилова назвала причины повышения явки на выборах

С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов проголосовали на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице прошли выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране состоялось порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей. Предварительная информация об итогах выборов и первые оценки прошедшей кампании будут даны днем 9 сентября, сообщила Памфилова.