Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

Он выразил уверенность, что страны будут и дальше укреплять стратегическое партнерство, что «отвечает коренным интересам» обоих народов. В заключение Путин пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР – мира и благополучия.