Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР
Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне – это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне», – отметил российский лидер.
Он выразил уверенность, что страны будут и дальше укреплять стратегическое партнерство, что «отвечает коренным интересам» обоих народов. В заключение Путин пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР – мира и благополучия.